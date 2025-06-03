Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sarıoğlan Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Atatürk Ortaokulu ve Sarıoğlan KAYMEK işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sağlık İçin Pedal'la" adlı bisiklet turuna yoğun katılım oldu.

        Hükümet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar, ilçe stadyumunda sona eren yaklaşık 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        Turun ardından ilçe stadyumunda düzenlenen programda konuşan Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım, özellikle 18 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik obeziteyle mücadele kapsamında hareketli yaşamın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Çevre dostu, sağlıklı ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Sayım, "2024 verilerine göre Türkiye'nin bisiklet kullanım oranında önceki yıllara göre önemli bir ilerleme kaydettiği görülmekte olup, dünya sıralamasında üst basamaklara doğru tırmanmaktadır. Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkeler bisiklet kullanımında dünya sıralamasının başında yer almaktadır." diye konuştu.

        Etkinliğe, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        3 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı
        Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
        Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
        KAYÜ "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        KAYÜ "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Büyükkılıç "Atıksız Katık" projesinde yoğurt çorbası yaptı
        Büyükkılıç "Atıksız Katık" projesinde yoğurt çorbası yaptı
        Melikgazi Belediyesi WhatsApp ihbar hattına 58 bin 503 talep iletildi
        Melikgazi Belediyesi WhatsApp ihbar hattına 58 bin 503 talep iletildi