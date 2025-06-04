Kayseri'de halk otobüsünde bulduğu altın kolyeyi alan şüpheli yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın kent içi ulaşımda hizmet veren özel halk otobüsünde, 50 bin lira değerindeki altın kolyesini kaybettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.