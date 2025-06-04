Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

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