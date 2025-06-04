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        Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:54
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        Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Öte yandan Şehir Mezarlığı girişlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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