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        Kayseri Valisi Çiçek, ilkokul öğrencisi Bulut'un daveti üzerine mezuniyet törenine katıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar ilçesinde birleştirilmiş sınıfta mezuniyet sevinci yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Bulut Şimşek'in daveti üzerine okuldaki mezuniyet törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:06
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        Kayseri Valisi Çiçek, ilkokul öğrencisi Bulut'un daveti üzerine mezuniyet törenine katıldı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar ilçesinde birleştirilmiş sınıfta mezuniyet sevinci yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Bulut Şimşek'in daveti üzerine okuldaki mezuniyet törenine katıldı.

        Derbentbaşı İlkokulunda birleştirilişmiş sınıfta eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Şimşek, önceki günlerde Yeşilhisar ilçesini ziyaret eden Vali Çiçek'i "Ben de vali olmak istiyorum" diyerek mezuniyet törenine davet etti.

        Vali Çiçek, öğrencinin daveti üzerine okulda bugün düzenlenen mezuniyet törenine katılarak sürpriz yaptı.

        Birleştirilişmiş sınıfın tek mezunu Şimşek'in kep atma sevincine ortak olan Çiçek, öğrencilerle sohbet etti, öğretmen ve idarecilerle görüştü.

        Vali Çiçek, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

        Ziyarete, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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