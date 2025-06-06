Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran 67 kişiden çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Taburcu edilen Yakup Çelik, hastane çıkışında gazetecilere, bıçağın ayak parmağını kestiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

- Sivas

Sivas'ta bıçak kesiği veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Hastanelere şu ana kadar başvuran 65 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Kurban kesimi ile et ve kemiklerin parçalara ayrılması sırasında "acemi kasaplar" vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.