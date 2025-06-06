Kayseri'de elini kıyma makinesine kaptıran kasap hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesi’nde, kasapta çalışan M.A. (30) et çektiği sırada elini kıyma makinesine kaptırdı.
İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Eli makineden kurtarılan yaralı kasap, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.