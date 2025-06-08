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        Kocasinan Belediyesinden konforlu kurban hizmeti

        Kocasinan Belediyesinin 400 personel ve 84 kasabın görev aldığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesim ve satış yeri kurban ibadetini konfor içinde yerine getirme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:08
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        Kocasinan Belediyesinden konforlu kurban hizmeti
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        Kocasinan Belediyesinin 400 personel ve 84 kasabın görev aldığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesim ve satış yeri kurban ibadetini konfor içinde yerine getirme imkanı sunuyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 130 bin metrekare alana kurulan kurban kesim yeri, teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları ile vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

        Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurban kesim yerlerinin vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğunu, halkın daha temiz, sağlıklı ve nezih bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirdiğini belirtti.

        Görüşleri alınan vatandaşlar da Kocasinan Belediyesinin kurban hizmetini dört dörtlük bulduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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