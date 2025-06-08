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        Melikgazi'de 17 bölgede yol çalışması başladı

        Melikgazi'de ulaşımın konfor ve güvenliğini artırmak için 17 bölgede yol çalışması, 6 farklı bölgede de asfalt döküm çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:42
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        Melikgazi'de 17 bölgede yol çalışması başladı
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        Melikgazi'de ulaşımın konfor ve güvenliğini artırmak için 17 bölgede yol çalışması, 6 farklı bölgede de asfalt döküm çalışması yapılıyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl hava koşullarından dolayı asfalt çalışmalarının geciktiğini belirtti.

        Yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başladıklarını bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Deprem dolayısıyla bahçeli ev talebi olan vatandaşlarımız tarafından Becen, Altınoluk, Eğribucak, Erenköy, Haymana, Kıranardı, Hisarcık, Gesi bölgesi başta olmak üzere birçok mahallemizde yapılaşma çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Haliyle bu bölgelerimizde asfalt çalışması yapılması gerekiyor. Başta Kayserigaz, Elektrik İdaresi, KASKİ, Telekom altyapıyı tamamladıktan sonra asfalt, kaldırım ve kilit parkeleri yapıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda tam 17 bölgede yeni yol açma, tamir, bakım çalışmalarıyla birlikte 6 bölgede de asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Melikgazi’mize hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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