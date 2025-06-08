Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Tarladan gelen Y.E.C'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Gömeç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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