Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaştı

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

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