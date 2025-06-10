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        Kayseri'de hafriyat işlemi örnek modelle yönetiliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi çevre yönetimine entegre eden yenilikçi sistemiyle 2021-2025 yılları arasında 8 binin üzerinde hafriyat işlemini denetim altında gerçekleştirerek, atık yönetiminde örnek bir model ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:26
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        Kayseri'de hafriyat işlemi örnek modelle yönetiliyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi çevre yönetimine entegre eden yenilikçi sistemiyle 2021-2025 yılları arasında 8 binin üzerinde hafriyat işlemini denetim altında gerçekleştirerek, atık yönetiminde örnek bir model ortaya koydu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen ve il genelinde tek yetkili olan Hafriyat Yönetim Otomasyon Sistemi ile kent genelinde etkin bir atık yönetimi sağlandı.

        Hafriyat Şube Müdürlüğünce 2021-2025 yılları arasında, 4 bin 730'u yapı ruhsatlı olmak üzere toplam 8 bin 10 hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

        Bu süreçte ortaya çıkan 6 milyon 896 bin 380 metreküp hafriyat toprağının, 3 milyon 882 bin 940 metreküpü dolgu çalışmalarında yeniden kullanıldı. Kalan 3 milyon 13 bin 440 metreküpü ise çevreye zarar vermeyecek şekilde özel döküm sahalarında bertaraf edildi.

        Hafriyatların doğaya gelişigüzel dökülmesini önlemek için il genelinde çalışan 675 hafriyat kamyonuna GPS ve damper sensörleri takıldı. Bu araçlar Büyükşehir Belediyesi sistemine entegre edilerek 7 gün 24 saat takip altına alındı.

        Ayrıca kaçak dökümleri önlemek adına araçlara "Hafriyat Taşıma İzin Belgesi" zorunluluğu getirildi.

        UKOME kararıyla desteklenen web tabanlı sistem sayesinde, ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalışan ekipler, atık üreticilerinden gelen başvurular doğrultusunda en yakın döküm sahasına yönlendirme sağlıyor.

        Kayseri genelinde belirlenen Akin, Gömeç, Mimarsinan, Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde kurulan 5 döküm sahası, yüksek güvenlik önlemleri ile işletmeye alındı.

        Vatandaşların çevresel sorunlara duyarlılığını arttırmak adına kurulan 0532 013 38 00 "Alo Hafriyat İhbar Hattı" üzerinden gelen bildirimler değerlendirilerek, kaçak döküm yapanlara yasal işlemler uygulanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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