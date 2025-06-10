Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ahşap fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ahşap fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 17. Cadde'de bulunan ahşap fabrikasının silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerin tahliye edildiği ve polisin çevre güvenliği aldığı bölgedeki yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.