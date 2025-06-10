Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ahşap fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 10.06.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ahşap fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

        Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 17. Cadde'de bulunan ahşap fabrikasının silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçilerin tahliye edildiği ve polisin çevre güvenliği aldığı bölgedeki yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeyrek soruşturmasında 2 gözaltı
        Zeyrek soruşturmasında 2 gözaltı
        Asker sevk edilmesini savundu
        Asker sevk edilmesini savundu
        Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması
        Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması
        Muğla'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Muğla'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        "Netanyahu'ya saldırıları durdur dedi"
        "Netanyahu'ya saldırıları durdur dedi"
        Talisca'dan sürpriz transfer açıklaması!
        Talisca'dan sürpriz transfer açıklaması!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Mangal yaparken ormanı yakmış! Tutuklandı
        Mangal yaparken ormanı yakmış! Tutuklandı
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de!
        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de yola dökülen madeni yağ nedeniyle devrilen motosikletteki 2 kişi...
        Kayseri'de yola dökülen madeni yağ nedeniyle devrilen motosikletteki 2 kişi...
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı
        Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kaçmak için tabanca doğrulttuğu trafik polisi tarafından yakalanan zanlı tu...
        Kaçmak için tabanca doğrulttuğu trafik polisi tarafından yakalanan zanlı tu...
        Kayseri'de hafriyat işlemi örnek modelle yönetiliyor
        Kayseri'de hafriyat işlemi örnek modelle yönetiliyor