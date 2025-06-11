Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de inşa edilen 340 konut, kurayla sahiplerine teslim edilecek

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeleri tarafından projelendirilen kentsel döşüm çalışmaları kapsamında tamamlanan 340 dairenin kurayla hak sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de inşa edilen 340 konut, kurayla sahiplerine teslim edilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyeleri tarafından projelendirilen kentsel döşüm çalışmaları kapsamında tamamlanan 340 dairenin kurayla hak sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 6 bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile binlerce vatandaşı konut sahibi yaptıklarını ifade etti.

        Küçükali-Battalgazi Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen 340 dairenin teslimi ve kura törenini 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te yapacaklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi her gün biraz daha gelişmeye, büyümeye, modernleşmeye devam ediyor. Melikgazi Belediyemizin istikrarlı çalışmalarıyla daha dayanıklı, sağlıklı, yeşil, modern bir ilçeye sahip oluyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ilçemizin dokusunu değiştiren öncelikli çalışmalarımızın başında yer alıyor. Kentsel dönüşümle hem ilçemizi hem de hayatları dönüştürüyoruz. İlçemizde 6 farklı bölgede nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı, sağlıklı, modern konutlara kavuşurken, ilçemizin de çehresi değişiyor. Bu kapsamda Küçükali- Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 340 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Anahtar teslim törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor
        Mikroplastik uyarısı: 6 saatte beyne ulaşıyor
        Los Angeles'ta son durum ne?
        Los Angeles'ta son durum ne?
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi
        Ağaçlardan kopamayan ormancı 40 yıldır titrek kavak ormanına emek veriyor
        Ağaçlardan kopamayan ormancı 40 yıldır titrek kavak ormanına emek veriyor
        Kocasinan Belediyesi, 226 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor
        Kocasinan Belediyesi, 226 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor
        Cinayetten 6 ay önce şikayetçi olmuştu; Hatice'nin katiline bu kez 1 yıl 3...
        Cinayetten 6 ay önce şikayetçi olmuştu; Hatice'nin katiline bu kez 1 yıl 3...
        Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altı...
        Kayseri'de ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altı...
        Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü