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        Kayseri Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık alanında işletmede mesleki eğitim ve mesleki uygulamalar ile derslerin sürdürebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin etkin şekilde karşılanmasına destek verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:57
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        Kayseri Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık alanında işletmede mesleki eğitim ve mesleki uygulamalar ile derslerin sürdürebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin etkin şekilde karşılanmasına destek verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sahada eğitime önem veren, mesleki eğitimde öncü ve örnek bir yükseköğretim kurumu olduklarını belirtti.

        Protokolün önemine değinen Karamustafa, "Bu çerçevede Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında öğrencilerimizin mesleklerini yaparak öğrenmelerini oldukça önemsiyoruz. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü ile İncesu Ayşe-Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Sosyal Bilimler MYO'muzun Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültemizin Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri faydalanabilecektir. İmzalanan bu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise eğitimin bir parçası olan uygulamalı eğitimin öğrencilerin profesyonellik kazanması ve mesleklerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu, bu konuda ellerini taşın altına koyarak uygulamalı eğitime katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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