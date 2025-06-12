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        Hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye geldi

        Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 00:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:30
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        Hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye geldi
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        Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü.

        Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Kayseri'ye gelen ilk hacı kafilesini taşıyan özel havayollarına ait uçak, Kayseri Havalimanı'na saat 22.30'da indi.

        Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkış yapan hacıları, aileleri ve yakınları karşıladı.

        Hacılar ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

        Hacılardan Fehmiye Akkaş, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Anlatılmaz duygular yaşadığını dile getiren Akkaş, "Herkesin gidip görmesini çok arzu ediyorum. Diyanet Vakfından da çok memnunum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey mükemmeldi." dedi.

        Sevilay Özgün ise kutsal topraklardan dönerek çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

        Kutsal toprakların yolunu 16 yıldır gözlediğini belirten Güldane Kaygısız ise "Bugünleri bana nasip eden Allah'a binlerce kez şükrediyorum." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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