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        Yaşamını yitiren AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, toprağa verildi

        Hayatını kaybeden AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:43
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        Yaşamını yitiren AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, toprağa verildi
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        Hayatını kaybeden AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, defnedildi.

        Kızılışık için İncesu Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Kızılışık'ın naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Kızılışık'ın ailesi ve yakınları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, MHP İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık ve vatandaşlar katıldı.

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