Yaşamını yitiren AK Parti İncesu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kızılışık, toprağa verildi

Cenaze törenine, Kızılışık'ın ailesi ve yakınları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, MHP İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık ve vatandaşlar katıldı.

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