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        Sarıoğlan'a 32 milyon liralık içme suyu yatırımı yapılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan ilçesinde 32 milyon liralık içme suyu yatırımı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:45
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        Sarıoğlan'a 32 milyon liralık içme suyu yatırımı yapılıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan ilçesinde 32 milyon liralık içme suyu yatırımı gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alamettin Mahallesi'nde devam eden içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet sunan belediye ekipleri, mahalleye daha güçlü içme suyu iletimi için terfi hattı imalatı yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde güçlü altyapı projelerinin tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

        Kenti daha yaşanabilir kılmak için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Merkez ve tüm ilçelerde aynı hassasiyetle çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde devam eden projeyle 11 bin metre uzunluğunda hat imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 2 içme suyu deposunu da buraya inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak için il genelinde altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her bir vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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