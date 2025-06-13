Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmaları sürüyor

        Talas Belediyesi halk sağlığı ve çevre konforunu korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesi halk sağlığı ve çevre konforunu korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında artış gösteren uçucu haşerelere ve doğayla temasın arttığı bölgelerde karşılaşılması muhtemel zararlılara karşı önleyici ilaçlama uygulamaları sürüyor.

        Öte yandan, farklı noktalarda sürdürülen "larvasit biyosidal ilaçlama" yöntemiyle metruk yapılar, su birikintileri, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve mazgallar gibi risk taşıyan alanlar ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaz mevsiminin keyfini vatandaşların sağlık endişesi yaşamadan sürdürebilmesi için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!

        Benzer Haberler

        Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Terzi, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Terzi, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, kano parkuru ve mesire alanındaki çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, kano parkuru ve mesire alanındaki çalışmaları inceledi
        Yüzüne tükürdüğünü öne sürdüğü kadını bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
        Yüzüne tükürdüğünü öne sürdüğü kadını bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
        Sarıoğlan Palas Ortaokulu'ndan yıl sonu sergisi açıldı
        Sarıoğlan Palas Ortaokulu'ndan yıl sonu sergisi açıldı
        "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılacak Kayseri kafilesi yola çıktı
        "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılacak Kayseri kafilesi yola çıktı
        Melikgazi Belediyesi, 9 bloktaki 340 dairenin teslimi ve kura çekimini gerç...
        Melikgazi Belediyesi, 9 bloktaki 340 dairenin teslimi ve kura çekimini gerç...