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        Sarıoğlan'da sağlıklı yaşam için boy ve kilolar ölçülüyor

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:30
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        Sarıoğlan'da sağlıklı yaşam için boy ve kilolar ölçülüyor
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Sarıoğlan Toplum Sağlığı Merkezi düzenlenen etkinlikte, boy ve kilo ölçüm sonuçlarına göre bireylerin ilgili sağlık hizmetlerine yönlendiriliyor.

        Vatandaşlara yönelik yapılan vücut kitle indeksi ölçümleri, beslenme önerileri ve bilgilendirme faaliyetleriyle sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesi amaçlanıyor.

        Kampanya çerçevesinde sadece kilo yönetimiyle sınırlı kalınmayıp, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı da bilgilendirme yapılıyor.

        Uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda zaman geçiren vatandaşlara keneye karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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