Sarıoğlan'da sağlıklı yaşam için boy ve kilolar ölçülüyor

Kampanya çerçevesinde sadece kilo yönetimiyle sınırlı kalınmayıp, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı da bilgilendirme yapılıyor.

Vatandaşlara yönelik yapılan vücut kitle indeksi ölçümleri, beslenme önerileri ve bilgilendirme faaliyetleriyle sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesi amaçlanıyor.

Sarıoğlan Toplum Sağlığı Merkezi düzenlenen etkinlikte, boy ve kilo ölçüm sonuçlarına göre bireylerin ilgili sağlık hizmetlerine yönlendiriliyor.

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