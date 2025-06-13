Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşü organize ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Dövüştürülen 2 Anadolu çoban köpeği ise barınağa teslim edildi.
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