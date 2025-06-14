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        ERÜ'de "2024 yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından "2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:11
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        ERÜ'de "2024 yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından "2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları, senato üyeleri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte konuşan Altun, üniversitelerin en temel misyonları arasında eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı süreçleri olduğunu ifade etti.

        ​​​​​​​Törende, 2024 yılında çeşitli araştırma projelerinde yüksek performans gösteren akademisyenlere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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