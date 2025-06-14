ERÜ'de "2024 yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından "2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından "2024 Yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni" düzenlendi.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları, senato üyeleri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Altun, üniversitelerin en temel misyonları arasında eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı süreçleri olduğunu ifade etti.
Törende, 2024 yılında çeşitli araştırma projelerinde yüksek performans gösteren akademisyenlere ödülleri verildi.
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