Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi düzenlendi

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kentte bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin çevresinin ateş çemberi olduğunu, bunun artık fiile geçtiğini söyledi.

        Akar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin önce hukuku, daha sonra da insanlığı, insan haklarını ve ahlakı yok ettiğini, pervasız bir şekilde, hiçbir kural tanımadan büyük barbarlıklar yaptığını söyledi.

        İsrail'in şimdi de İran'la bir mücadeleye giriştiğine dikkati çeken Akar, "Haksız, hukuksuz bir saldırı. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacaklar, hukuk karşısında hesap verecekler." dedi.

        Savaşın bir anda çıkabildiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

        "Eğer biz bir sene sonra başımıza bir şey gelecekse bugünden itibaren bir tedbir almıyorsak çok geç kalmışız demektir. Savunma ve güvenlik olmazsa olmazımız. Güvenlik olmazsa hanlar, hamamlar, arabalar, atlar, eşyalar, bağlar, bahçeler, saraylar, bankalar, hiçbir şeye yaramaz. Onun için savunma ve güvenlik konusunda hepimizin müteyakkız ve bilinçli olması lazım. Bunun için yapılmakta olan faaliyetleri de desteklememiz lazım. Savunma ve güvenliğin temeli, 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olması lazım, esas olan bu. Etnik, dini, mezhepsel hiçbir ayrıma gitmeksizin 86 milyon tek yumruk, tek yürek olduğu takdirde inanın bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur."

        Akar, bu amaçla "Terörsüz Türkiye" hedefinin ortaya konduğunu anımsatarak, bununla alakalı çalışmaların yoğun ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Süreci hep beraber çalışacaklarını ve başaracaklarını ifade eden Akar, "'Terörsüz Türkiye' demek 'taviz, alışveriş, al ver' demek değil. Biz, 'Terörü ve teröristi unutmadan terörsüz Türkiye' diyoruz. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Terörsüz Türkiye çalışmaları hem sahada hem masada devam ediyor. Aramalar, taramalar, orada bulunan eşyalar, silah, araç, gereç, yaşam malzemeleri de imha edilmeye devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi hiçbir zaman teröristin peşini bırakmadı." ifadelerini kullandı.

        - "Orta Doğu'dan ateşlenen fitil, tüm dünyayı tehlikeye sokabilir"

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'nin kendi öz savunma silahlarını artık ihraç etmesinin seviye atlamasında en önemli göstergelerinden olduğunu dile getirdi.

        Bugün Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların dünyanın en çok konuştuğu meseleler haline geldiğini vurgulayan Elitaş, "Dün sabaha karşı İsrail'in İran'a yaptığı saldırı, Netanyahu ve arkadaşlarının Siyonist düşünceleri, sadece bizim bölgemizde değil, bütün dünyanın geleceğini tehdit eder bir noktadadır. Avrupa Birliği'nin ve büyük devletlerin bu konuda çok ciddi ve dikkatli davranmaları gerekir. Orta Doğu'dan ateşlenen fitil, tüm dünyayı tehlikeye sokabilir." diye konuştu.

        Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

        "86 milyon önce içindeki huzuru sağlayabildiği takdirde başkalarının huzursuzluk vermesine fırsat vermeyecek demektir. İsrail, İran'daki insanlara 'Rejiminize karşı ayağa kalkın' diye ifade ediyor. Gelecekle ilgili vizyon alan, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin içindeki bulunduğu pozisyonu iyi değerlendiren siyasi iradenin daha önceden görmesiyle bu noktalara doğru gelindi. Bu dönem içerisinde kargaşa ve karmaşa içerisinde 'İsrail'le ticaret yapıyor' yalanını hiç kimse ne olur ağzına almasın. Siyaset yapacağız, binde 1 puan oyumuzu artıracağız diye yalan haberlere fırsat vermesin. Şu anda bizim huzura ihtiyacımız var. Sadece Müslümanların değil, tüm insanların huzur bulabilmesi için kol kola girip onları durdurmaya ihtiyacımız var."

        Programda, Vali Gökmen Çiçek, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı da bir konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Bakan Bolat: Milli gelirimiz 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi
        Bakan Bolat: Milli gelirimiz 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi
        Ticaret Bakanı Bolat, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu:
        ERÜ'de "2024 yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Tö...
        ERÜ'de "2024 yılı Araştırma Performansı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Tö...
        Dokuma halı ve kilimlerden oluşan koleksiyonunu bağ evinin çatısında sergil...
        Dokuma halı ve kilimlerden oluşan koleksiyonunu bağ evinin çatısında sergil...
        Karadeniz'den iç kesimlere yayılan Asya kaplan sivrisineğinde virüse rastla...
        Karadeniz'den iç kesimlere yayılan Asya kaplan sivrisineğinde virüse rastla...
        Kayseri'de 75 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 75 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı