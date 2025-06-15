Murat Kantarcı BİLSEM, eğitimin yeşil dönüşümüne öncülük ediyor

Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), projeleriyle eğitimin yeşil dönüşümüne öncülük ediyor.

Murat Kantarcı BİLSEM, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla sürdürülebilirlik temelli eğitim modelleri ve öğrenci projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda yerini aldı.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratan, çevresel sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kurum, eğitimde yeşil dönüşüm anlayışını benimseyen adımlar attı.

Murat Kantarcı BİLSEM, müfredat ve yönetim düzeyinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği entegre ederek, UNESCO'nun Yeşil Müfredat Rehberliği ve Yeşil Okul Kalite Standartları ile uyumlu çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda kurumun öğretmenlerinden Çelebi Kalkan tarafından yürütülen "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Girişimcilik Atölyesi" projesi, Global Institute of Creative Thinking-Awards 2024 kapsamında "Eğitimde Yaratıcı Düşünme ile İklim Eylemi" ödülüne layık görüldü.