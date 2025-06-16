Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Sanat Akademisi için yaz kurs kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Sanat Akademisi için yaz kurs kayıtları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Akademisi bünyesinde düzenlenen yaz kurs kayıtları bugün başladı.

        Kurslar, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek.

        Kurslarda bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verilecek.

        Başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

        Vatandaşlar, 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!
        Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 89 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 89 firari hükümlü yakalandı
        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Muhammed için valilik önünde kutlama
        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Muhammed için valilik önünde kutlama
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi
        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti
        Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti
        Kocasinan Belediyesinin oyun terapi eğitimi çocuklardan ilgi görüyor
        Kocasinan Belediyesinin oyun terapi eğitimi çocuklardan ilgi görüyor