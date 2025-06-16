Kayseri'de Sanat Akademisi için yaz kurs kayıtları başladı

Başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Akademisi bünyesinde düzenlenen yaz kurs kayıtları bugün başladı.

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