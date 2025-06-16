Kayseri'de Sanat Akademisi için yaz kurs kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Akademisi bünyesinde düzenlenen yaz kurs kayıtları bugün başladı.
Kurslar, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek.
Kurslarda bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verilecek.
Başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.
Vatandaşlar, 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.
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