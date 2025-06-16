Kayseri'de "Nefes'ten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu" sergisi açıldı

Kayseri'de, "Nefes'ten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu" adlı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

Nefes Seramik Kadın Kooperatifi ve Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin 3 aylık ortak çalışmalarının ardından hazırladıkları ürünler, Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda sergilendi.

Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü, geleneksel Türk dokumacılığı ve seramiklerden oluşan 50 eserin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Çiçek, yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin 2 yılda başarılı işler yaptıklarını, ekonomik değerlerin dışında kültürel ve sanatsal manada kente önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıaslan ise sergi hakkında bilgi verdi. 10 arkadaşıyla beraber bu sergiyi hazırladığını belirten Sarıaslan, "Geçmişi geleceğe taşımaya karar verdik. Yaklaşık 50 eser var. Biz filografi tablolar yaptık. Arkadaşımız halıların üstüne tarihte yer etmiş isimlerin resimlerini yaptı. Biz kaligrafi kullanarak bazı ürünleri hazırladık. Halıyı kaligrafi şeklinde keserek tablolara yerleştirdik." diye konuştu.