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        Kayseri'de "Nefes'ten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu" sergisi açıldı

        Kayseri'de, "Nefes'ten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu" adlı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:58
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        Kayseri'de "Nefes'ten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu" sergisi açıldı
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        Kayseri'de, "Nefes'ten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu" adlı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

        Nefes Seramik Kadın Kooperatifi ve Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin 3 aylık ortak çalışmalarının ardından hazırladıkları ürünler, Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda sergilendi.

        Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü, geleneksel Türk dokumacılığı ve seramiklerden oluşan 50 eserin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Sergiyi gezen Çiçek, yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin 2 yılda başarılı işler yaptıklarını, ekonomik değerlerin dışında kültürel ve sanatsal manada kente önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

        Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıaslan ise sergi hakkında bilgi verdi. 10 arkadaşıyla beraber bu sergiyi hazırladığını belirten Sarıaslan, "Geçmişi geleceğe taşımaya karar verdik. Yaklaşık 50 eser var. Biz filografi tablolar yaptık. Arkadaşımız halıların üstüne tarihte yer etmiş isimlerin resimlerini yaptı. Biz kaligrafi kullanarak bazı ürünleri hazırladık. Halıyı kaligrafi şeklinde keserek tablolara yerleştirdik." diye konuştu.

        Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı Gülümser Karaoğlan da 14 gün boyunca serginin açık olacağını söyledi.

        Burada eski halıları yenileyerek sanata dönüştürdüklerini anlatan Karaoğlan, "Halılardan tablolar, süs eşyaları yaptık. Bizler kooperatif olarak geçmişten günümüze gelen eserleri canlandırmak adına halılar yaptık. Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi de filografi yöntemi dediğimiz tablolar hazırladı." dedi.

        Sergiye, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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