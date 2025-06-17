Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 70 bin 400 makaron bulundu
Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta, 70 bin 400 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta, 70 bin 400 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta yapılan aramada, 70 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.K'nin (43) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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