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        Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 70 bin 400 makaron bulundu

        Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta, 70 bin 400 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:46
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        Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan araçta 70 bin 400 makaron bulundu
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        Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta, 70 bin 400 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Araçta yapılan aramada, 70 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü S.K'nin (43) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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