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        Kayseri'de parklar güvenlik kameralarıyla daha güvenli hale getiriyor

        Büyükşehir Belediyesi, parklara kurduğu güvenlik kamerası sistemiyle kentin yaşam alanlarını daha güvenli ve huzurlu hale getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:34
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        Kayseri'de parklar güvenlik kameralarıyla daha güvenli hale getiriyor
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        Büyükşehir Belediyesi, parklara kurduğu güvenlik kamerası sistemiyle kentin yaşam alanlarını daha güvenli ve huzurlu hale getiriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor.

        Projeyle, hem çocukların hem de ailelerin güvenli ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

        Güvenlik sistemi kurulumunda, Mimarsinan Parkı'nda altyapı çalışmaları tamamlanırken, İnönü Parkı'nın birinci ve ikinci bölümlerindeki altyapı faaliyetleri bitirildi. Tuna ve Gültepe parklarında da kablolama ve altyapı süreci hızla ilerliyor. Millet bahçesinde ise çocuk oyun gruplarının çevresi güvenlik kameralarıyla izlenecek şekilde düzenlendi.

        Toplamda 5 parkta 93 kamera kurulumu planlanırken, sistemin devreye girmesiyle vatandaşlar huzurlu ve güvenli bir park ortamına kavuşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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