Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile bireylerinin de karıştığı kavgada, 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.