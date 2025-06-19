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        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:22
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        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Kayseri'de çocukların tartışmasına aileler karışınca çıkan kavgada 5'i kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'nde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Aile bireylerinin de karıştığı kavgada, 5 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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