Kayseri'de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.
Mimar Sinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta arkadaşlar C.S. ile M.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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