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        Kayseri'de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:51
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        Kayseri'de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.

        Mimar Sinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta arkadaşlar C.S. ile M.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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