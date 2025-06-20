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        Sarıoğlan'da okullarda karne heyecanı yaşandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:27
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        Sarıoğlan'da okullarda karne heyecanı yaşandı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

        Programda konuşan okul müdürü Mehmet Çoker, yıl boyunca okul olarak birçok sosyal etkinlik yaptıklarını ve bu süreçte en büyük destekçisinin öğretmeler olduğunu belirtti.

        Yıl boyunca herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Çoker, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

        Çoker, katkılarından dolayı öğretmenlere de plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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