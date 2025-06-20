Kayseri'de YKS katılacak adaylarına toplu ulaşım ücretsiz olacak

Gençlerin eğitimine önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, "Sınavların yapıldığı saatlerde özellikle yerleşim alanlarında gürültüye sebep olabilecek davranışlardan kaçınılmasını, sürücülerimizin korna veya siren çalmamalarını ve inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, raylı sistem ve otobüslerde de ek seferler konulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde sınav giriş belgelerini gösteren öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilmesi sağlanacak.

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