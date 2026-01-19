Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

        Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Giriş: 19.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:40
        GÜNCELLEME - Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
        Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda taşıtların geçişine izin vermiyor.

        Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

