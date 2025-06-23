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        Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de rahim ağzı kanserini yenen eski milli atlet Handan Koçyiğit, içinde ukde kalan olimpiyat hayalini yetiştirdiği sporcularla gerçekleştirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:11
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        Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de rahim ağzı kanserini yenen eski milli atlet Handan Koçyiğit, içinde ukde kalan olimpiyat hayalini yetiştirdiği sporcularla gerçekleştirmek istiyor.

        Üç çocuk annesi 40 yaşındaki Koçyiğit'in spora ilgisi, 1996 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı.

        Stadyumda yapılan yarışlarda birinci olmasının ardından yürüyüş branşına yönelen Koçyiğit, 2001 yılında milli takıma seçildi.

        Bulgaristan'da 2003'te düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda üçüncü olan Koçyiğit, üniversitede beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimi esnasında bir süre ara verdiği spora 2010'da tekrar başladı.

        Rekorlar kıran ve 30'dan fazla Türkiye şampiyonluğu bulunan Koçyiğit, 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde barajı geçemeyince bu organizasyonda yer alma hayalini gerçekleştiremedi.

        Aktif spor hayatını 2013'te sonlandırarak antrenörlük mesleğine adım atan ve yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Koçyiğit, içinde ukde kalan olimpiyat hayalini yetiştirdiği sporcularla gerçekleştirmek istiyor.

        - "Kanser olduğumu öğrendikten sonra spora daha çok tutundum"

        Handan Koçyiğit, AA muhabirine, antrenörlük yaparken 2018 yılında kansere yakalandığını söyledi.

        Zorlu hastalık sürecinde dahi pes etmemek için antrenmanlarını aksatmadığını belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

        "Ben hiç kopmadım. Ne spordan koptum ne de umudumu kaybettim. Hayatıma devam ettim. Çocuklar ve biz çok üzüldük ama bu hayatımızda hiçbir şeyi değiştirmedi. Bütün rutinlerimiz devam etti. 2024'e kadar ameliyatlarım devam etti ve hala senelik kontrollerim devam ediyor. Ben bu süreç içinde 2018'den bu yana hiçbir zaman antrenmanları bırakmadım. Ameliyat oldum ve arabada oturdum. Çocukların antrenmanını yaptırdım. 2018'de kanser olduğumu öğrendikten sonra ben spora daha çok tutundum."

        - "Ben hastalığı yendim"

        Atletizmin zor bir branş olduğunu aktaran Koçyiğit, Türkiye, Balkan ve dünya şampiyonalarında yer alan, şampiyon olan sporcularıyla birlikte antrenmanlarına devam ettiğini anlattı.

        Tedavi sürecinde hayata umutla bağlandığını kaydeden Koçyiğit, "Ben hastalığı yendim. Hasta olmadan önce de hasta olduktan sonra da benim tek amacım Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirmekti. Uluslararası yarışmalarda derece yapmaktı. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle her gün çalışıyoruz. Benim içimde ukde kaldı. Sporcu olarak olimpiyatlara gidemedim fakat antrenör olarak olimpiyatlara gidebilmek için çok çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır." diye konuştu.

        - "Onun kanseri yenmesi bize pes etmemeyi öğretti"

        Sporcu Şevval Kaplan, 8 yıldır antrenörü Koçyiğit ile çalışmalara devam ettiğini söyledi.

        Antrenörlerinin yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Şevval, "Okulda olsun, antrenmanda olsun, evde vakit geçirdiğimizden çok onun yanında vakit geçiriyoruz. Gerçekten annemize kanser teşhisi konulmuş kadar çok üzüldük. Hocamız kanseri yendi ve hiçbir şekilde pes etmedi. Onun kanseri yenmesi bize pes etmemeyi öğretti. Biz de hiç pes etmedik ve olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmayı istiyoruz. Açıkçası onun içinde kalan olimpiyat ukdesini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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