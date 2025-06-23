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        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:20
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        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve 5 yıl hapis cezası olan B.K, saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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