Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve 5 yıl hapis cezası olan B.K, saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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