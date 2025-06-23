Kayserispor, Hosseini ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'de kadroya dahil olan Hosseini ile sözleşme uzatıldığı belirtilerek "Profesyonel Futbol Takım futbolcumuz Majid Hosseini’nin sözleşmesi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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