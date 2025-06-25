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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 4 milyon kişiyi sporla buluşturdu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ bünyesinde 6 yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon kişiyi sporla buluşturduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:23
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 4 milyon kişiyi sporla buluşturdu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ bünyesinde 6 yıllık süreçte yaklaşık 4 milyon kişiyi sporla buluşturduklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, spor alanında gerçekleştirdikleri yatırımlarla ve şehrin potansiyeliyle Kayseri'yi, Avrupa Spor Başkenti yapma hedefinde olduklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ ile gerek amatör gerekse profesyonel olarak spora ve sporcuya katkı sağladıklarını aktaran Büyükkılıç, "Spor AŞ bünyesinde yetişen sporcular 2 bini aşkın madalya kazandı ve son 6 yıllık süreçte de yaklaşık 4 milyon sporsever ile sporu buluşturduk. Kayseri 2024 Avrupa Spor Şehri oldu. Altın Bayrak aldı. Artık Avrupa Spor Başkenti olmak istiyor. Biz de buna yol açıyoruz, imkan tanıyoruz, önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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