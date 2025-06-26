Talas Belediyesi personeli, KKKA hastalığına karşı bilinçlendiriliyor

Programda eğitimciler Dide Demir ve Neriman Atasever bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Beclis Salonu'ndaki eğitimlerin ilk oturumu, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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