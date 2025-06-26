Talas Belediyesi personeli, KKKA hastalığına karşı bilinçlendiriliyor
Talas Belediyesi personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin eğitim verildi.
Talas Belediyesi personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin eğitim verildi.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Beclis Salonu'ndaki eğitimlerin ilk oturumu, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Eğitimde, KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı.
Programda eğitimciler Dide Demir ve Neriman Atasever bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Eğitime Talas İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kılıç da katılarak hastalıkla mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekti.
Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli de eğitimde hazır bulundu.
Temmuz ayı boyunca sürecek eğitimlerle tüm belediye personeline ulaşılması hedefleniyor.
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