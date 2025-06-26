Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları programı belli oldu

Sarı-kırmızılıların, hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

Kayserispor, ilki 7-15 Temmuz, ikincisi de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başlayacak.

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