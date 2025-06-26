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        Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:44
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        Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları programı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başlayacak.

        Kayserispor, ilki 7-15 Temmuz, ikincisi de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

        Sarı-kırmızılıların, hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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