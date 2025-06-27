Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'yi (30) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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