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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaz spor okulları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 21 tesis ve 5 parkta hizmete sunduğu yaz spor okulları 16 branşta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:43
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaz spor okulları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 21 tesis ve 5 parkta hizmete sunduğu yaz spor okulları 16 branşta başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulları, 21 spor tesisi ve 5 parkta kapılarını açtı.

        Futbol, basketbol, yüzme, okçuluk, tenis, kick boks gibi 16 farklı branşta verilen eğitimlerle, çocuklar ve gençler hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişme fırsatı buluyor.

        Spor okullarına katılan çocukların aileleri ise hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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