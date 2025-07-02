Talas'ta "Bütçe Sistemi Eğitimi" verildi

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, Talas'ın yanı sıra Melikgazi, Kocasinan, Bünyan, Hacılar, Yahyalı ve Şarkışla belediyelerinde görevli harcama yetkilileri ve bütçe sorumluları katıldı.

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