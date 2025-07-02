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        Talas'ta "Bütçe Sistemi Eğitimi" verildi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde "Bütçe Sistemi Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:58
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        Talas'ta "Bütçe Sistemi Eğitimi" verildi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde "Bütçe Sistemi Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, Talas'ın yanı sıra Melikgazi, Kocasinan, Bünyan, Hacılar, Yahyalı ve Şarkışla belediyelerinde görevli harcama yetkilileri ve bütçe sorumluları katıldı.

        Eğitimin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyecilikteki 30 yıllık tecrübesini paylaşarak bütçelerin belediyelerin omurgası olduğunu belirtti.

        İçişleri Bakanlığı E-Belediye Proje Sorumlusu Yüksel Koçak tarafından 2026-2028 dönemi bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

        Katılımcılar, yeni dönemde uygulanacak bütçe sistemine dair uygulamalı bilgi alma fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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