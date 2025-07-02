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        Tüketiciler Birliğinden elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödeme" önerisi

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğal gaz faturalarında kısmi ödeme yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:39
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        Tüketiciler Birliğinden elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödeme" önerisi
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        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğal gaz faturalarında kısmi ödeme yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuracaklarını söyledi.

        Şahin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, son ödeme tarihinde faturalarını ödemek isteyen vatandaşların kurumlarla ilgili yaşadığı sorunu anlattı.

        Faturayı tamamen ödeyemeyen vatandaşların kısmi ödeme yapıp faiz borcuna girmek istemediğini belirten Şahin, kurumların bu duruma izin vermediğini ifade etti.

        Uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini savunan Şahin, şöyle konuştu:

        "Diyelim ki bir vatandaş son gün doğal gaz faturasını ödemeye gidiyor, fatura bedeli 10 bin lira ve cebinde 9 bin 500 lirası var. Karşı taraf 'Ya tam ödeyeceksiniz ya hiç' diyor. Bizim aynı zamanda o kurumlara verdiğimiz bir depozito da var. Biz o depozitoyu niye verdik? Depozitonuzdan oraya koyarsınız, faiz işletmezsiniz ve süre verir, 10 gün içerisinde tamamlayın dersiniz. Vatandaşın kısmi ödemesi kabul edilsin."

        Şahin, faturalarda kısmi ödeme için EPDK'ye müracaatta bulunacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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