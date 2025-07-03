Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları, diğer illerden de talep görmeye başladı.

Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle hayata geçirilen, kısa sürede 52 mahallede açılan 55 okulda 15 bin kursiyere ulaşan ERVA Spor Okulları, Erzincan, Aksaray, Adana gibi birçok kente de örnek oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, bu okullarda çocuklara hem değerler eğitimi verildiğini hem de onların bedensel gelişimlerine katkı sunulduğunu söyledi.

Projeye başlarken bu sayıların kendileri için bir hayal olduğunu ancak hayırseverlerin desteği ile işin çığ gibi büyüdüğünü vurgulayan Kabakcı, "İlk binayı onarmaya başladığımızda 10-15 okul açarız diye düşünüyorduk. Daha sonra 'Her mahalleye bir ERVA' sloganıyla 55 okula ulaştık. Çok iyi dönüşler alıyoruz. Bu durumdan hem aileler hem de çocuklar memnun." diye konuştu.

- Okullarda 140 antrenör ve 170 eğitmen görev yapıyor Ali İhsan Kabakcı, binaların onarılması ve donatılmasını iş insanlarının üstlendiğini, antrenör ihtiyacını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, eğitmenleri ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve üniversitelerin görevlendirdiğini anlattı. Okullarda 140 antrenör ile 170 eğitmenin görev aldığını söyleyen Kabakcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an hazırda 55 ERVA okulumuz var. 7 okulumuz ise çok kısa bir sürede açılmış olacak. 4 okul için de girişimlerimiz sürüyor. Çok kısa sürede 66'ıncı okulumuzu açmış olacağız. 29 branşta kurs veriliyor. Bunun yanında ise 170 eğitmenle adabı muaşeret, tarih bilinci, edep, saygı gibi bizi biz yapan değerlerin de anlatıldığı dersler işleniyor. Yani buraya gelen bir çocuk, sporla bedenini geliştirdiği gibi davranış ahlakını da edinerek buradan erdemli bir birey olarak çıkıyor."