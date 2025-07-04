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        Kayseri'de "Anadoludakiler Pazarı" açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Kayseri'de açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:06
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        Kayseri'de "Anadoludakiler Pazarı" açıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Kayseri'de açıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki açılışta konuşan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, projeyle Anadolu'daki yöresel ürünleri ve değerleri küresel pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Anadolu'da dünyanın hiçbir yerinde olmayan kıymetli ürünler üretildiğine dikkati çeken Şimşek, "Biz bunları markayla, inovasyonla, tasarımla ulusal vitrine taşımayı amaçlıyoruz. Bir numune olarak da bu pazar ortamını oluşturduk. Kayseri'nin çok kıymetli ürünlerini burada sergiliyoruz. Artık ürün kadar ürünün hikayesi de önemli. Biz burada hikayeyi ön plana çıkarmaya çalıştık." diye konuştu.

        Şimşek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile çağrıya çıktıklarını, kooperatiflerin, üreticilerin buna başvurabileceklerini, 2 milyon lira üst limit olmak üzere projelerini destekleyeceklerini kaydetti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise yerele, yerelle birlikte de insana ve üretime değer vermenin önemine işaret etti.

        Vali Gökmen Çiçek de üretime katkı sağlayan tüm kadınlara ve üreticilere teşekkürlerini iletti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, pazar yerinin açılış kurdelesini keserek ürünlerin yer aldığı tezgahları gezdi.

        Protokol üyeleri, peynir, yağ gibi ürünlerin yer aldığı bir tezgahın önünde sergilenen Kafkas dansını izledi, Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar ise bir tezgahtaki curayı çaldı.

        Bölgeden kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve zanaatkarlar, pazardaki ahşap tezgahlarda ürünlerini sergiledi.

        Pazar yeri 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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