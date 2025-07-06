Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hayırseverlerin desteğiyle açılan spor okulları, meyvelerini vermeye başladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları öğrencileri başarılı sonuçlara imza atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayırseverlerin desteğiyle açılan spor okulları, meyvelerini vermeye başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları öğrencileri başarılı sonuçlara imza atıyor.

        Büyük spor komplekslerine gidemeyenler çocuklar için mahallelerinde atıl binaların hayırseverler tarafından dizayn edilmesiyle oluşturulan okullarda, şampiyonlar yetişmeye başladı.

        Kent genelindeki 55 ERVA Spor Okulları'ndan sporcular, güreş, muaythai, wushu gibi branşlarda Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        - "30 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyorum"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, "Şehrin çocuklarını kötü insanların eline bırakmayacağız" düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.

        Hayırseverlerin sadece atıl mekanları yeniden dizayn edip okul yapmadığını, oradaki kursiyerlerle sürekli görüştüklerini anlatan Kabakcı, şunları kaydetti:

        "Hayırseverlerin sıfırdan bir tesise dönüştürmesi gerçekten çok önemli. Dönüşüme katkı sağlayan hayırseverler, buraya gelen çocuklardaki değişimi görünce çok mutlu oluyor. Bir okul açan bu motivasyonla hemen ikinciyi açmak istiyor. Şu an 15 bin sporcumuz var ama kısa sürede 30 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyorum. Hayırseverlerimiz olmasaydı bu iş yürümeyebilirdi. Onlar sadece binanın dizaynını yapmıyor, oradaki çocuklarla her hafta sonu bir araya geliyor. Her hafta bir sosyal etkinlikte çocuklarla buluşuyorlar. Çocuklar 'Biz bu okulda hem şehirdeki büyüklerimizle kaynaştık hem de devlet bizim en yakınımız oldu.' diyor. Bu ifadeler bizi daha da motive ediyor."

        - "Dünya ve Avrupa şampiyonlukları konuşacağız"

        Ali İhsan Kabakcı, okulların meyvelerini vermeye başladığını ve çocukların birçok branşta derece elde ettiğini dile getirdi.

        Bu kadar kısa sürede gelen başarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Kabakcı, "1,5 yıl önce açılan bir spor okulundan birisi güreşte Türkiye şampiyonu oldu. Wushu takımımız Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bu ekip şimdi Balkan Şampiyonası için Edirne'de kampa girdi. Bunlar milli olma yolundalar. Bu başarıları çok kısa bir sürede kazandılar. Birkaç yıl sonra çok farklı şeyler konuşacağımıza eminim. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye 105 bin 863 lira ceza veril...
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye 105 bin 863 lira ceza veril...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Başkan Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
        Başkan Büyükkılıç, yetim ve özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
        Kocasinan Belediyesinin tiyatro ekiplerinden iki ayrı oyun
        Kocasinan Belediyesinin tiyatro ekiplerinden iki ayrı oyun
        Kayseri'de hal kompleksinin çatısındaki sızıntıya Büyükşehir Belediyesi eki...
        Kayseri'de hal kompleksinin çatısındaki sızıntıya Büyükşehir Belediyesi eki...
        KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
        KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu