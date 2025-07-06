Kayseri'de huzurevi sakinleri vakitlerini hobi bahçesinde değerlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde yaşayan misafirler, kendilerine tahsis edilen 30 hobi bahçesinde keyifli vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan vatandaşlar, huzurevinin bahçesine kurulan 30 hobi bahçesi sayesinde adeta terapi oluyor.

Yetiştirdikleri ürünlerin bakımını özenle yapan huzurevi sakinleri, bekledikleri hasadın tatlı heyecanını yaşıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında 2002 yılından bu yana hizmet veren huzurevi, yaşlı vatandaşlara sosyal ve psikolojik olarak sıcak bir yuva ortamı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi Müdürü Mehmet Akbaş, hobi bahçelerinin tamamen yaşlılara tahsis edildiğini ifade etti.

Huzurevi sakinleri için güzel bir faaliyet olduğunu belirten Akbaş, "Yaklaşık 30 hobi bahçemiz var. Yaşlılarımız burada hem terapi görüyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Gübreleme, fide dikimi ve sulama gibi süreçlerde destek oluyoruz ama tüm emek onların. Onlar için burası, hayatla bağlarını güçlendiren bir alan." ifadelerini kullandı.