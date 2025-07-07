Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Nazan Üzüm, çocukları ve yakınlarıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

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