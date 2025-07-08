Kayseri'de hayvan içme suyu sistemi 30 mahallede hayata geçirilecek

Kayseri'de güneş enerjisiyle çalışan hayvan içme suyu sisteminin 30 mahallede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, özellikle dağlık ve elektrik hattı bulunmayan bölgeler için toplam 30 mahallede planlama yapıldı.

Güneş panellerinin kurulumuna yönelik altyapı çalışmaları başlatılırken, enerji hatlarından uzak olan bölgelerde güneş enerjisiyle yer altı suları yeryüzüne çıkarılarak hayvanların temiz içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Kırsalda üretimi ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen proje Epçe, Yazıbaşı ve Gümüşören mahallelerinde uygulama aşamasına geçti.

Melikgazi Yeşilyurt, Develi Gazi, Yukarı Develi, Beleşme Yaylası, Ayvazhacı, Çaylıca ve Ayşepınar mahallelerinde sondaj çalışmaları yapılırken, 20 mahallede ise etüt çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Temiz enerjiyle sadece doğayı korumuyor, aynı zamanda kırsalda yaşayan üreticimizin yükünü hafifletiyoruz. 30 mahallemiz için başlattığımız bu projeyle, hem hayvancılığa katkı sağlıyoruz hem de kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.