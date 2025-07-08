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        KASKİ'den İncesu ilçesine 3 milyon 450 bin liralık içme suyu yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, İncesu ilçesinde içme suyu altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında 3 milyon 450 bin lira maliyetle 15 mahallede su iletim kapasitesini arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:48
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        KASKİ'den İncesu ilçesine 3 milyon 450 bin liralık içme suyu yatırımı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, İncesu ilçesinde içme suyu altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında 3 milyon 450 bin lira maliyetle 15 mahallede su iletim kapasitesini arttırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan su sarfiyatı nedeniyle İncesu ilçesine bağlı mahallelerde içme suyu iletim kapasitesini arttırmak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna erişiminin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti.

        Şehrin her noktasına güçlü altyapı hizmeti götürmek için çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "İncesu ilçemizde de özellikle yaz aylarında oluşabilecek geçici su sıkıntılarını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla KASKİ'miz 1 milyon 800 bin liralık sondaj kuyusu, 1 milyon 650 bin lirası hat imalatı olmak üzere toplam 3 milyon 450 bin lira maliyetle önemli bir yatırımı daha başarıyla tamamladı. İş kapsamında ilk olarak Sarıkürklü Mahallesi'nde yeni bir sondaj kuyusu açıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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