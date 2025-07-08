Hacılar Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

"Bu hafta itibarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gidiş yönünde asfalt serim işlemine başlanacak. Ardından da ilçemizin geliş yönündeki hattın yenilenmesi çalışmalarına geçilecek. Aynı zamanda TOKİ bölgesindeki kanalizasyon hatlarında da kapasite artırımı sağlanacak. Amacımız yalnızca bugünün değil, gelecek yılların da ihtiyaçlarına cevap verecek kalıcı altyapı sistemleri kurmaktır."

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 6 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

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